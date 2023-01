Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 330 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że liczba ostrzałów i ataków Rosjan w Donbasie rośnie.

- Nie ma sensu, by Stany Zjednoczone w tym momencie dostarczyły czołgi M1 Abrams - powiedziała w czwartek rzeczniczka Pentagonu Sabrina Singh.

Wyjaśniła, ze amerykańskie czołgi napędzane są paliwem lotniczym, w przeciwieństwie do brytyjskich Challengerów i niemieckich Leopardów, które mają silniki diesla.

- Jak wiecie dostarczyliśmy wozy bojowe Bradley. Widzimy, jak inne narody robią krok do przodu i kontynuują dostarczanie sprzętu i materiałów dla Ukrainy, które mogą - kontynuowała.

Zapytana o możliwość wysłania na Ukrainę czołgów Leopard, odpowiedziała, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą Niemcy.

- To ich suwerenna decyzja o tym, jakiej pomocy w zakresie bezpieczeństwa udzielą. Z pewnością robimy to, co możemy, aby wspierać Ukrainę w tym, czego potrzebują - przekonywała.

- Kontynuujemy rozmowy z innymi partnerami i sojusznikami na całym świecie, aby zobaczyć, co jeszcze może być dostarczone Ukrainie - mówiła Singh.