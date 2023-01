Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 329 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosja stała się wrogiem całej ludzkości.

Putin 18 stycznia przebywa w Petersburgu, w związku z 80. rocznicą przerwania oblężenia tego miasta (które przed 80 laty nazywało się Leningradem).

W ramach obchodów rocznicy Putin spotkał się z rosyjskimi weteranami II wojny światowej.



W czasie spotkania prezydent Rosji mówił, że walki w Donbasie trwały nieprzerwanie od 2014 roku, a "działania Rosji są wymierzone w powstrzymanie ich".

W 2014 roku Rosja dokonała agresji przeciw Ukrainie, zajmując Krym i nielegalnie go anektując oraz czynnie wspierając prorosyjskich separatystów w Donbasie, którzy rozpoczęli w tym rejonie wojnę domową. Konflikt został "zamrożony" tzw. porozumieniami mińskimi z 2015 roku.



- W rzeczywistości prowadzone na pełną skalę walki w Donbasie nie zostały przerwane od 2014 roku - toczyły się z użyciem ciężkiego sprzętu, artylerii, czołgów i lotnictwa... Wszystko co robimy dziś, w tym specjalna operacja wojskowa, jest próbą przerwania tej wojny. To jest znaczenie naszej operacji. I ochrona naszych rodaków, którzy mieszkają na tych terenach - powiedział Putin.

Byliśmy wodzeni za nos, zwodzeni. Nie pierwszy raz nam się to przydarzyło Władimir Putin, prezydent Rosji

Według Putina Rosja "długo zachowywała powściągliwość, próbowała osiągnąć porozumienie".

- Jak się okazało, byliśmy wodzeni za nos, zwodzeni. Nie pierwszy raz nam się to przydarzyło. Niezależnie od tego, zrobiliśmy wszystko co możliwe, aby rozwiązać tę sytuację środkami pokojowymi. Teraz jest oczywiste, że - z definicji - było to niemożliwe - stwierdził rosyjski prezydent.