Tylko Turcja i Węgry, dwa państwa, które utrzymywały stosunki z Moskwą od czasu inwazji Rosji na Ukrainę, utknęły w martwym punkcie w procesie akceptacji przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO.

Reklama

Premier Węgier Viktor Orbán powiedział pod koniec ubiegłego roku, że węgierski parlament zagłosuje nad ratyfikacją w lutym.

Czytaj więcej Polityka Szwecja: Turcja żąda zbyt wiele w sprawie wniosku o NATO Szwecja jest przekonana, że Turcja zatwierdzi jej wniosek o przystąpienie do NATO, ale nie może spełnić wszystkich warunków, jakie Ankara postawiła w sprawie swojego poparcia - powiedział premier Szwecji.

Turcja tymczasem się "nie spieszy".



Reklama

- Nie spieszymy się, to oni spieszą się, by dołączyć do NATO – powiedział dziennikarzom İbrahim Kalın, główny doradca prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana.

Kalin stwierdził, że partia Erdoğana spodziewa się, że nie będzie w stanie doprowadzić do uchwalenia ratyfikacji w parlamencie.

- Posłów trzeba będzie przekonać, opozycja będzie zadawać wszelkiego rodzaju pytania, a my nie możemy ryzykować naszego kapitału politycznego, gdy idziemy do wyborów w ciągu najbliższych miesięcy - mówił dorada.



Wybory, w których o swoją trzecią kadencję Erdoğan powalczy z sześciopartyjną koalicją opozycyjną, spodziewane są w czerwcu.



Ankara znajduje się pod rosnącą presją ze strony Sztokholmu i Helsinek, a także szefa NATO Jensa Stoltenberga. Chcą, aby Ankara zatwierdziła akcesję, odkąd podpisała trójstronne memorandum podczas szczytu NATO w Madrycie w czerwcu ubiegłego roku.

Reklama

Oba kraje nordyckie zgodziły się zająć kwestiami bezpieczeństwa podniesionymi przez Turcję, a mianowicie obecnością organizacji kurdyjskich w Szwecji, które według Ankary mają powiązania z Partią Pracujących Kurdystanu (PKK), którą Turcja, UE i Waszyngton uznały za grupę terrorystyczną.

Szwecja i Finlandia zniosły ograniczenia w eksporcie broni do Ankary, a Szwecja zmieniła konstytucję, aby zaostrzyć krajowe przepisy antyterrorystyczne.

W międzyczasie Turcja naciskała na Szwecję o ekstradycję osób, które według niej mają powiązania z PKK lub zakazanym duchownym Fethullahem Gülenem, którego Ankara oskarża o planowanie zamachu stanu w 2016 r.



Na początku stycznia szwedzki premier Ulf Kristersson powiedział na konferencji poświęconej bezpieczeństwu wewnętrznemu, że Sztokholm nie będzie w stanie spełnić wszystkich żądań Turcji.

- Turcja potwierdza, że zrobiliśmy to, co obiecaliśmy, że zrobimy. Ale chcą też czegoś, czego my nie możemy i nie chcemy im dać. Tak więc decyzja należy teraz do Turcji – powiedział premier.

- Oczywiście w zasadzie chcielibyśmy ich widzieć w NATO, pod warunkiem, że spełnią warunki, na które się zgodziliśmy – tak zareagował İbrahim Kalın, .

Reklama

- Finlandia i Szwecja wywiązały się ze swoich zobowiązań wobec Turcji – powiedział Stoltenberg na konferencji prasowej w listopadzie ubiegłego roku, po rozmowach z tureckim ministrem spraw zagranicznych Mevlütem Çavuşoğlu. - Czas powitać Finlandię i Szwecję jako pełnoprawnych członków NATO.