Rosyjski autokrata powiedział również, że rosyjscy żołnierze osiągną wkrótce „lepsze wyniki na polu bitwy”. - Dynamika jest pozytywna – powiedział Putin. - Wszystko rozwija się w ramach planu MON i Sztabu Generalnego. I mam nadzieję, że nasi żołnierze jeszcze bardziej zadowolą nas wynikami swojej walki - dodał.

Putin: Gospodarka jest stabilna

- Sytuacja w gospodarce jest stabilna – powiedział Putin. - Jest znacznie lepiej niż to, co przewidywali nasi przeciwnicy, ale także to, co sami prognozowaliśmy.

Putin powiedział też, że bezrobocie jest kluczowym wskaźnikiem. „Bezrobocie jest na historycznie niskim poziomie. Inflacja jest niższa niż oczekiwano i ma, co ważne, tendencję spadkową”.

Gospodarka Rosji skurczyła się w 2022 roku pod ciężarem sankcji, ale znacznie mniej niż przewidywała większość ekonomistów. Rosyjski rząd prognozuje, że gospodarka o wartości 2,14 biliona dolarów skurczy się o 0,8 procent w 2023 roku.