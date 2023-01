Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 325 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówi, że bitwa o Sołedar nadal trwa.

ISW cytuje ukraińskiego ministra obrony, Ołeksija Reznikowa, który 13 stycznia w rozmowie z BBC powiedział, że "wiosna jest najlepszym okresem na wznowienie (wojskowych) działań wszystkich stron". Reznikow mówił też, że według strony ukraińskiej rosyjskie siły będą gotowe do zwiększenia tempa swoich działań wojennych wiosną i dlatego ukraińska armia też musi być na to gotowa.



Reklama

"Reznikow stwierdził też, że rosyjska armia stara się gromadzić siły, amunicję i broń na ofensywę z terenów, które już okupuje na wschodniej i południowej Ukrainie" - czytamy w analizie ISW.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Bitwa o Sołedar: Sprzeczne doniesienia. Ukraińcy twierdzą, że wciąż walczą Rosja poinformowała w piątek, że jej siły zajęły Sołedar, miasto w obwodzie donieckim położone ok. 10 km na północny-wschód od Bachmutu. Doniesieniom tym zaprzecza jednak strona ukraińska, która twierdzi, że walki o Sołedar wciąż trwają.

Jak zauważa think tank słowa ministra obrony są zgodne z ocenami szefa Głównego Wydziału Wywiadu Wojskowego, Kyryło Budanowa, który mówił, iż Ukraińcy chcą podjąć dużą kontrofensywę wiosną.

Reklama

"ISW nadal nie zauważyło żadnych oznak, by ukraińskie siły zamierzały wstrzymać obecnie prowadzone działania kontrofensywne na czas zimy, by podjąć dużą kontrofensywę wiosną. Ukraińskie siły mogą zamiast tego wykorzystać trwającą kontrofensywę do stworzenia warunków do potencjalnej większej kontrofensywy wiosną. Przewidywania Reznikowa dotyczące większego tempa rosyjskich działań wiosną częściowo potwierdza szacunki ISW, że Rosjanie prawdopodobnie przygotowują się do podjęcia rozstrzygających działań militarnych w 2023 roku" - pisze ISW.

ISW nadal nie zauważyło żadnych oznak, by ukraińskie siły zamierzały wstrzymać obecnie prowadzone działania kontrofensywne na czas zimy Fragment analizy ISW

Think tank pisze też, że Reznikow mówił, iż rosyjskim wojskom przygotowanie do ewentualnej ofensywy z Białorusi zajmie "dużo czasu". Dodał, że rosyjska armia nie ma obecnie zasobów, by przeprowadzić taki atak.

ISW zgadza się z tą oceną podkreślając, iż rosyjski atak z Białorusi pozostaje mało prawdopodobny, podobnie jak bezpośrednie włączenie się białoruskiej armii w walki na Ukrainie.