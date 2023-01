Najpoważniejszymi rywalami gen. Pavela są były premier Czech, Andrej Babisz oraz profesor ekonomii Danuse Nerudova.

Prezydent w Czechach pełni funkcję głównie reprezentacyjną. Powołuje jednak premierów, prezesa banku centralnego i sędziów i odgrywa pewną rolę w polityce zagranicznej.

Z sondaży wynika, że żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów wymaganych do wygranej w I turze. W związku z tym konieczna będzie II tura, która odbędzie się za dwa tygodnie. Gen. Pavel zmierzy się w niej prawdopodobnie z byłym premierem Czech, Babiszem lub prof. Nerudovą. Według sondaży to emerytowany generał będzie faworytem tych starć.

Gen. Pavel w kampanii wyborczej dystansował się od premiera Węgier i od współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej

Według agencji Median w II turze z Babiszem wygrałaby zarówno Nerudova (stosunkiem głosów 60 do 40 proc.), jak i gen. Pavel (59 do 41). Gen. Pavel wygrałby dziś z Nerudovą stosunkiem głosów 56 do 44 proc.



Nerudova jest pierwszą kobietą, która ma szansę na prezydenturę w Czechach - dotychczas głową państwa, powstałego po rozpadzie Czechosłowacji w 1993 r. - byli Vaclav Havel i Milosz Zeman.



Gen. Pavel w kampanii wyborczej dystansował się od premiera Węgier, Viktora Orbana (Babisz miał z nim bliskie relacje), jak i od współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Węgry, Czechy i Słowacja), zwracając uwagę, że w związku z różnicami w kwestiach fundamentalnych, jakie dzielą dziś te kraje, być może Czechy powinny porzucić ten format.



Gen. Pavel i Nerudova opowiadają się za przyjęciem euro przez Czechy i odwołują się do tradycji polityki zagranicznej Havla, opartej na obronie praw człowieka.



Gen. Pavel to były uczestnik misji pokojowych NATO w byłej Jugosławii w latach 90-tych. W latach 2015-2018 stał na czele Komitetu Wojskowego NATO, który doradza sekretarzowi generalnemu NATO.