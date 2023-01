Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 322 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski poinformował o pozbawieniu obywatelstwa czterech prorosyjskich polityków - m.in. Wiktora Miedwiedczuka.

Jak pisze ISW jest to "najbardziej bezpośrednia jak dotąd krytyka Putina".



Girkin - jak pisze think tank - krytykuje Putina za wyznaczanie na stanowiska i odmawianie dymisjonowania dowódców rosyjskiej armii, odpowiedzialnych za porażki na frontach Ukrainy - w tym kontekście wspomina o wyznaczeniu generała Aleksandra Lapina na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych.



"Rosyjscy blogerzy wojskowi w przeszłości krytykowali dowódców wojskowych i przedstawicieli Ministerstwa Obrony, jednocześnie podtrzymując poparcie dla Putina jako skutecznego przywódcy w czasie wojny" - podkreśla ISW.



Think tank zauważa następnie, że Girkin rozszerzył krytykę na osoby wyznaczone przez Putina na stanowiska poza armią i doradców rosyjskiego prezydenta, których decyzje "negatywnie wpłynęły na rezultaty osiągane w czasie wojny".

ISW odnotowuje przy tym, że Girkin zastrzega, iż opowiada się przeciw wymianie prezydenta w czasie wojny, ponieważ "doprowadziłoby to do militarnej i społecznej katastrofy".



"Krytyka ze strony Girkina (...) wskazuje na rosnącą frustrację przebiegiem wojny niektórych blogerów wojskowych, która może osiągać poziom wrzenia blisko rok po rozpoczęciu walk" - ocenia think tank. Jak pisze ISW "skłania to niektórych blogerów wojskowych do ograniczenia autocenzury" w swoich wpisach.

Jeśli polityka personalna prezydenta pozostanie niezmieniona, czeka nas porażka militarna Igor Girkin, wpływowy rosyjski bloger wojskowy

Girkin we wpisie, opisywanym przez ISW, nazywa urzędników powoływanych na stanowiska przez Putina "niekompetentnymi, kradnącymi, hedonistycznymi" i "posiadającymi interesy, krewnych i aktywa" poza granicami Rosji. "I, pomimo widocznej katastrofy (której nie można ukryć przed wyedukowaną częścią społeczeństwa) i krytyki skierowanej wobec NICH - nie są zastępowani (nie mówiąc już o ukaraniu!)" - pisze Girkin.



"Jestem kategorycznie przeciw gwałtownej i 'pokojowej' (...) zmianie prezydenta i wodza naczelnego w czasie wojny" - zastrzega bloger. "Ale problemem jest to, że jeśli polityka personalna prezydenta pozostanie niezmieniona, czeka nas porażka militarna" - dodaje.