Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 320 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Ukraińcy nadal bronią Bachmutu i Sołedaru w obwodzie donieckim.

ISW zwraca uwagę, że oceny think tanku są zgodne z tymi, formułowanymi przez brytyjskie Ministerstwo Obrony w jego niedzielnym raporcie na temat sytuacji na Ukrainie.

Jak czytamy w analizie ISW Rosjanie "przygotowują się do możliwej ukraińskiej kontrofensywy w obwodach zaporoskim i ługańskim".

"Brytyjski resort obrony informował 8 stycznia, że w ostatnich tygodniach Rosjanie rozbudowali fortyfikacje obronne w obwodzie zaporoskim i wzdłuż linii Wasyliwka-Orichiw oraz utrzymują duże zgrupowanie w tym sektorze, co wskazuje, że rosyjscy dowódcy niepokoją się możliwością dużego ukraińskiego kontrnatarcia na południowej Ukrainie" - pisze ISW.

"Brytyjski resort obrony wskazuje, że rosyjskie siły mierzą się z dwoma (...) scenariuszami kontrofensywy: ukraińskim przełamaniem linii w obwodzie zaporoskim, które mogłoby poważnie zagrozić drożności rosyjskiego połączenia lądowego między obwodem rostowskim a okupowanym Krymem lub przełamaniem ukraińskim w obwodzie ługańskim, które mogłoby jeszcze bardziej utrudnić realizację celu rosyjskiej ofensywy, jakim jest okupacja całego Donbasu" - czytamy w analizie.



"ISW wcześniej zwracało uwagę na wskaźniki sugerujące przygotowania Rosjan do działań (prawdopodobnie natury defensywnej) wzdłuż linii Swatowe-Kreminna w obwodzie ługańskim i szacowało, że skład rosyjskich sił i obecność struktur obronnych w obwodzie zaporoskim wskazuje, iż rosyjskie siły przygotowują się do potencjalnego ukraińskiego natarcia w tym sektorze" - podkreśla think tank.