„W dniach od 16 stycznia do 1 lutego 2023 r. odbędą się wspólne ćwiczenia lotów taktycznych z jednostkami lotniczymi Sił Zbrojnych Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej, wchodzącymi w skład komponentu lotniczego Regionalnego Zgrupowania Wojsk - przekazało w niedzielę biuro prasowe Ministerstwa Obrony w Mińsku.



Reklama

W niedzielę na Białoruś przybył komponent lotniczy Wojskowych Sił Kosmicznych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Pierwsza w nowym roku wymiana jeńców między Rosją i Ukrainą 50 pojmanych w czasie walk żołnierzy rosyjskich wróciło do Moskwy, a 50 ukraińskich obrońców odzyskało wolność po pierwszej w 2023 r. wymianie jeńców.

„W ćwiczenia lotów taktycznych będą zaangażowane wszystkie lotniska i poligony Sił Powietrznych i Sił Obrony Powietrznej Sił Zbrojnych Białorusi” – poinformował resort obrony Białorusi.



Reklama

W październiku Aleksandr Łukaszenko zapowiedział utworzenie zgrupowania rosyjsko-białoruskiego na terytorium Białorusi. „Zadania regionalnego zgrupowania wojsk są czysto defensywne. I wszystkie działania prowadzone w tym momencie mają na celu adekwatną odpowiedź na działania w pobliżu naszych granic” - przekonywał wówczas Wiktor Chrenin, minister obrony Białorusi.

Czytaj więcej Transport Krymski Most znów zamknięty. Rosjanie zaczęli nowy remont We wtorek 10 stycznia drogowa część zbudowanego przez rosyjskich okupantów Mostu Krymskiego zostanie całkowicie zamknięta z powodu remontu. Od wysadzenia mostu w październiku minionego roku, część drogowa wciąż pozostaje uszkodzona.

W związku z utworzeniem zgrupowania na Białorusi ma stale przebywać ok. 9 tys. żołnierzy rosyjskich. Zapowiadano też rozmieszczenie około 170 czołgów, do 200 bojowych wozów opancerzonych oraz do 100 dział i moździerzy o kalibrze powyżej 100 milimetrów.