Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 292 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówi, że największe problemy z dostawami prądu są obecnie w obwodzie odeskim.

- Jeszcze nie przekazaliśmy wam myśliwców MiG-29, ale jesteśmy na to gotowi. Rozmawiamy z naszymi partnerami z NATO o tym, jak to zrobić. Dzisiaj (8 grudnia) odbyliśmy bardzo rzeczową rozmowę z panem prezydentem. Nasz minister obrony wyjaśnił waszemu prezydentowi, jak możemy to zrobić. I myślę, że w najbliższych tygodniach na Słowację przyjedzie ukraińska delegacja i będziemy pracować razem z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi, aby to urzeczywistnić - powiedział Káčer w wywiadzie dla agencji informacyjnej Interfax-Ukraina.

Minister spraw zagranicznych zaznaczył, że 7 grudnia Słowacja zatwierdziła "kilka tysięcy rakiet używanych do MiG-29". Powiedział też, że podczas spotkania omówił z prezydentem Ukrainy kwestię wysłania maszyn.

- Szczegółowo omówiliśmy to z prezydentem Zełenskim. Myślę, że muszę zachować w tajemnicy jak to będzie zrealizowane, żeby nie narazić na niebezpieczeństwo. Mieliśmy bardzo, bardzo dobrą wymianę poglądów z panem Zełenskim na temat tego, jak będziemy to realizować. Jestem więc bardzo optymistycznie nastawiony, myślę, że to też zostanie wkrótce zrobione, samoloty pojawią się na Ukrainie - dodał szef MSZ Słowacji.