Niektórzy zachodni politycy mają nadzieję, że zrzeczenie się przez Ukrainę Krymu na rzecz Rosji może być podstawą do dyplomatycznego zakończenia wojny. Ukraińcy odrzucają ten pomysł jako niebezpiecznie naiwny, a Rosjanie twierdzą, że nie zadowolą się tym, co już jest ich - pisze dziennik "The Washington Post"