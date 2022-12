- Dziś jest dużo hałasu wokół naszych ataków na infrastrukturę energetyczną sąsiedniego państwa. Tak, robimy to - powiedział Putin w czasie rozmowy z osobami odznaczonymi przez niego Złotą Gwiazdą (medal ustanowiony dekretem prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 1 sierpnia 1939 roku, reaktywowany 20 marca 1992 roku jako odznaczenie państwowe Federacji Rosyjskiej).



- Ale kto zaczął? Kto zaatakował Most Krymski, kto wysadził linie energetyczne prowadzące do elektrowni atomowej w Kursku, kto nie dostarczał wody do Doniecka? - pytał Putin (Donieck, to miasto na Ukrainie okupowane przez separatystów z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, która została nielegalnie anektowana przez Rosję).

- Nikt nie mówi o tym ani słowa. Kompletna cisza. Ale gdy my wykonamy ruch i zrobimy coś w odpowiedzi - hałas, wrzawa (...) w całym kosmosie - dodał.



Putin dodał, że takie reakcje świata nie skłonią Rosji do przerwania prowadzonych działań bojowych.

Do eksplozji na Moście Krymskim, która uszkodziła nielegalnie zbudowany przez Rosję most prowadzący na nielegalnie okupowany Krym, doszło 8 października. Ukraina oficjalnie nie przyznała się do przeprowadzenia tego ataku. W odpowiedzi, od 10 października, Rosja dokonuje regularnych ataków rakietowych na infrastrukturę krytyczną Ukrainy.

Od 24 lutego trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Rosjanie niemal od początku wojny dopuszczają się ataków na cele cywilne na Ukrainie - w tym szkoły, szpitale i budynki mieszkalne.