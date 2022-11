Związana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej gazeta "Sobh-e-Sadegh" opublikowała w poniedziałek na pierwszej stronie groźbę w języku hebrajskim, ostrzegając, że nowy pocisk hipersoniczny opracowany podobno przez Iran może dosięgnąć Izraela w ciągu 400 sekund.

"400 sekund: Generał Amir Ali Hajizadeh, dowódca sił lotniczych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), powiedział, że Iran wszedł w posiadanie technologię dla pocisków hipersonicznych" - napisała gazeta.

W swoim artykule ekspert ds. obrony Hamza Pariyab stwierdza, że nowy pocisk może uniknąć większości współczesnych systemów obrony przeciwrakietowej.

Pariyab dodał, że pocisk może zostać wykorzystany do zlikwidowania systemów obronnych danego kraju i otworzyć drogę do masowego wystrzelenia dronów i rakiet.

W ubiegłym tygodniu półoficjalna agencja informacyjna Tasnim poinformowała, że Iran zbudował pocisk hipersoniczny.

- Pocisk może osiągać duże prędkości i może manewrować w i poza atmosferą. Jego celem mogą być wrogie, zaawansowane systemy przeciwrakietowe i jest on wielkim, generacyjnym przeskokiem na polu pocisków - mówił Hajizadeh.

Pociski hipersoniczne to pociski, które osiągają prędkość powyżej 5 Machów - czyli co najmniej pięciokrotnie szybciej od prędkości dźwięku, co czyni je trudnymi do przechwycenia.