Zachodni urzędnicy obrony kwestionują zdolność Ukrainy do całkowitego wyparcia rosyjskich wojsk z okupowanych obszarów, a jeśli operacje wojskowe na ziemi ustabilizują się w zimie, może to uwydatnić, że żadna ze stron nie jest w stanie osiągnąć swojego celu, jakim jest kontrola nad całym krajem.

- W zimie wszystko zwalnia - powiedział NBC News zachodni urzędnik z bezpośrednią wiedzą o operacjach wojskowych. - To potencjał do rozmów, chcielibyśmy, aby tak się stało - dodał.

Urzędnik wskazał na oświadczenie ambasadora Rosji w Wielkiej Brytanii z zeszłego tygodnia o potencjale negocjacji jako możliwy "posłaniec" w kierunku ścieżki dyplomatycznej.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan złożył w zeszłym tygodniu niespodziewaną wizytę w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i najwyższymi ukraińskimi urzędnikami. Rada Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu powiedziała, że spotkania miały na celu "podkreślenie niezłomnego wsparcia Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy i jej narodu", ale dwie osoby zaznajomione z przebiegiem spotkań przekazały, że Sullivan przedstawił pomysł, jak zakończyć konflikt i czy może obejmować rozwiązanie dyplomatyczne.

Ukraiński urzędnik powiedział, że podczas spotkań z rządem Zełenskeigo, Sullivan podniósł potrzebę dyplomatycznego rozwiązania wojny i zaznaczył, że siła nacisku Ukrainy zostanie wzmocniona - a nie osłabiona - jeśli wyrazi ona otwartość na ostateczne negocjacje z Rosjanami. Urzędnik powiedział, że Sullivan nie próbował naciskać na Ukrainę, aby natychmiast rozpoczęła negocjacje lub podjęła jakieś konkretne kroki. Zamiast tego, jak powiedział urzędnik, Sullivan wyraził opinię, że Ukraina będzie w stanie lepiej utrzymać poparcie zachodnich sojuszników, jeśli będzie postrzegana jako skłonna do zakończenia konfliktu na drodze dyplomatycznej.

Według ukraińskiego urzędnika, Zełenski podkreślił, że Ukraina naciskała na dyplomację z Rosją w początkowych miesiącach wojny i odrzuciła rozmowy z Putinem tylko po udokumentowanych okrucieństwach i domniemanych zbrodniach wojennych, które, jak powiedział urzędnik, sprawiły, że rozmowy z Moskwą w najbliższym czasie stały się nie do przyjęcia dla ukraińskiej opinii publicznej.

USA i ich sojusznicy nie chcą być postrzegani jako zmuszający Ukrainę do dyplomacji, zwłaszcza jeśli wiąże się to z ustaleniem, że okupowane przez Rosjan obszary we wschodniej Ukrainie stają się rosyjskim terytorium - powiedzieli urzędnicy amerykańscy i ukraińscy. Amerykańscy urzędnicy przyznają, że doprowadzenie obu stron do stołu będzie wyzwaniem, a zarówno Rosja jak i Ukraina prawdopodobnie patrzą na wolniejsze tempo operacyjne tej zimy jako czas na ponowne ustawienie i dopasowanie swoich sił, aby były gotowe do wiosennej ofensywy.

USA i zachodni sojusznicy dyskutowali o tym, czy turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan mógłby pomóc w mediacji między dwoma stronami, a Erdogan już zasygnalizował chęć pomocy w pośrednictwie w zawarciu porozumienia.

Erdogan był konstruktywnym graczem w konflikcie i jednym z kilku światowych przywódców, którzy nadal rozmawiają zarówno z Ukrainą, jak i Rosją - powiedział ukraiński urzędnik państwowy, dodając, że inne kraje, w tym Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie, również zgłosiły pomysł mediacji, ale żadna z tych ofert nie wydawała się szczególnie realna.