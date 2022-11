Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 258 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Korea Północna oświadczyła, że nie dostarcza i nie zamierza dostarczać broni Rosji.

W ubiegłym tygodniu John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu stwierdził, że według posiadanych przez USA informacji, Korea Północna "potajemnie zaopatruje Rosję w znaczącą ilość amunicji artyleryjskiej".



Reklama

W reakcji na te słowa Ministerstwo Obrony Korei Północnej wydało oświadczenie, w którym zarzuca USA "wrogie działania mające zaszkodzić wizerunkowi Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej na arenie międzynarodowej".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Chersoń: Rosyjscy żołnierze zakładają cywilne ubrania? Ukraina oskarża Rosję o grabienie opuszczonych przez mieszkańców domów w Chersoniu i zajmowanie ich przez żołnierzy, którzy przebierają się w cywilne ubrania i przygotowują do walk ulicznych.

"Raz jeszcze chcemy wyjaśnić, że nigdy nie mieliśmy żadnej 'umowy o dostawach uzbrojenia' do Rosji i nie planujemy zawrzeć jej w przyszłości" - czytamy w oświadczeniu.



Reklama

To kolejne zaprzeczenie w kwestii dostaw uzbrojenia do Rosji ze strony Korei Północnej. Wcześniej, po pojawieniu się pierwszych doniesień opartych o dane amerykańskiego wywiadu, z których wynikało, że Rosja jest w trakcie zakupu milionów rakiet i pocisków artyleryjskich z Korei Północnej, co może stanowić naruszenie sankcji ONZ nałożonych na Pjongjang, doniesieniom tym zaprzeczył we wrześniu wicedyrektor generalny północnokoreańskiego Generalnego Biura Wyposażenia w Ministerstwie Obrony Korei Północnej.

Nigdy nie mieliśmy żadnej 'umowy o dostawach uzbrojenia' do Rosji i nie planujemy zawrzeć jej w przyszłości Oświadczenie północnokoreańskiego resortu obrony

Obecnie Rosja pozyskuje uzbrojenie m.in. w Iranie - skąd sprowadza drony-kamikadze Shahed-136 i pociski balistyczne (te ostatnie nie dotarły jeszcze do Rosji) oraz na Białorusi, która miała dostarczyć Rosji czołgi T-72.