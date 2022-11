Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 257 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" odnotowuje, że Rosjanie próbują doprowadzić do destabilizacji sytuacji w Mołdawii, gdzie doszło do antyrządowych protestów organizowanych przez prorosyjską partię.

Groźba rosyjskiego uderzenia atomowego - zwłaszcza takiego z użyciem taktycznej broni jądrowej, która jest przeznaczona do powodowania zniszczeń na polu walki - była omawiana na najwyższym szczeblu przez Ukrainę i zachodnich sojuszników.

Doniesienia w amerykańskich mediach mówiły, że Waszyngton posiada dane wywiadowcze wskazujące na to, że wysocy rangą rosyjscy urzędnicy przeprowadzili ostatnio rozmowy, podczas których omawiali, kiedy i jak Moskwa może użyć taktycznej broni jądrowej na Ukrainie.

Jednak wiele osób na Zachodzie wątpi, by rosyjski prezydent zaryzykował globalną odpowiedź, która mógłaby nastąpić po przekroczeniu czerwonej linii przez Kreml.

W tym tygodniu były brytyjski premier Boris Johnson powiedział, że nie wierzy, by Putin wydał rozkaz użycia taktycznej broni jądrowej, mówiąc, że ten akt "natychmiast spowoduje rezygnację Rosji z klubu cywilizowanych narodów".

Rosja została ostrzeżona przez sojuszników przed takim uderzeniem. Prezydent Chin Xi Jinping potępił w piątek groźby nuklearne Kremla.

Moskwa zaprzecza, by planowała sięgnąć po swój ogromny arsenał nuklearny - mimo wielokrotnych sugestii Putina, że jest inaczej - i wielokrotnie wysuwała niepotwierdzone twierdzenie, że Ukraina zamierza użyć radioaktywnej "brudnej bomby".

Francuskie źródło rządowe przekazało, że rosyjski prezydent odniósł się do Hiroszimy w rozmowie z Macronem.

- Brzmiało to jak sugestia, że Putin może wykorzystać taktyczną broń jądrową na wschodzie Ukrainy, pozostawiając Kijów nienaruszony - powiedziało źródło. - To wydawało się być myślą przewodnią jego uwag - cytuje "The Mail on Sunday".

"Obaj prezydenci niewątpliwie dyskutowali o ryzyku użycia broni jądrowej. Putin chce przekazać wiadomość, że wszystkie opcje są na stole, zgodnie z rosyjską doktryną dotyczącą broni jądrowej."

We wrześniu Putin wydał najbardziej wyraźną groźbę, że jest gotów użyć broni jądrowej, mówiąc, że "wszystkie środki" zostaną użyte do obrony terytorium Rosji. Twierdził również, że USA stworzyły precedens pod koniec II wojny światowej, kiedy zrzuciły bomby atomowe na Japonię.