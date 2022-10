Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 250 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Ukraińcy, podczas odpierania natarcia Rosjan w obwodzie donieckim, mieli wziąć pewną liczbę rosyjskich żołnierzy do niewoli - wynika ze słów prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego.

- Obywatele powołani do służby wojskowej nie zostaną wysłani do jednostek wojskowych na terytorium Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych, do obwodów zaporoskiego i chersońskiego i nie będą brali udziału w specjalnej operacji wojskowej (tak władze Rosji określają wojnę na Ukrainie - red.) - oświadczył szef Wydziału ds. Mobilizacji w Sztabie Generalnym Federacji Rosyjskiej, gen. Jewgienij Burdinski.



Jesienią do armii powołanych ma zostać 120 tys. Rosjan, którzy odbędą 12-miesięczną, zasadniczą służbę wojskową - poinformował gen. Buridnski. Jak dodał w ramach tegorocznego poboru do armii trafi o 7,5 tys. mniej rekrutów niż przed rokiem.

Gen. Burdinski podkreślił też, że jesienny pobór w Rosji opóźnił się w związku z częściową mobilizacją (zwyczajowo zaczyna się 1 października, w tym roku zacznie się 1 listopada).



- Pobór zostanie ukończony w terminie - zapewnił jednocześnie.



Jednocześnie, jak poinformował przedstawiciel rosyjskiego Sztabu Generalnego, zwalnianie do cywila Rosjan powołanych do armii w ramach ubiegłorocznego jesiennego poboru już się rozpoczęło. Do 31 października mundur zdjęło 19,5 tys. poborowych powołanych do armii ubiegłej jesieni.



28 października minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu, poinformował o zakończeniu w kraju częściowej mobilizacji ogłoszonej przez prezydenta Władimira Putina 21 września.