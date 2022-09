Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 192 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Po tym, jak Gazprom ogłosił, że nie wznowi dostaw gazu do Europy gazociągiem Nord Stream, USA oskarżyły Rosję o używanie surowców energetycznych jako broni przeciw Europejczykom.

Ołena Zełenska, Pierwsza Dama, która od 2003 roku jest żoną prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, rozmawiała w Kijowie z Laurą Kuenssberg z BBC.

W obszernym wywiadzie, który miał zostać wyemitowany w niedzielę 4 września, Zełenska została zapytana, jakie przesłanie ma dla Brytyjczyków, którzy borykają się z rosnącymi rachunkami za energię, po części z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę i wpływu, jaki wywarła na światowy rynek gazu i ropy.

- Rozumiem, że sytuacja jest bardzo trudna. Przypomnę jednak, że w czasie epidemii Covid-19, która nadal jest z nami, gdy doszło do podwyżek cen, dotknęło to również Ukrainy - mówiła Zełenska. - U nas też rosną ceny, a w dodatku giną nasi ludzie, więc kiedy świat liczy grosze w kiszeniach i na kontach, my robimy to samo, ale tez liczymy nasze ofiary.

Zełenska powiedziała, że ludziom spoza Ukrainy trudno jest zrozumieć wpływ wojny na jej mieszkańców, ale ważne jest, aby podzielić się ludzkimi historiami o żniwach, jakie zbiera konflikt.

Powiedziała, że ​​wielu rodziców byłoby poruszonych historią ukraińskiego chłopca, który został sfilmowany w marcu zeszłego roku, który płacząc przekraczał granicę Polski.

- Myślę, że ojcowie i matki oglądający ten film nie mogli się nie rozpłakać. Zawsze stawiam się w ich sytuacji i myślę, że każdy – każdy człowiek na świecie powinien czuć się tak samo – powiedziała pani Zełenska.

- Dlatego musimy opowiedzieć te historie, pokazać je ponieważ są to twarze wojny. Nie liczba zrzuconych bomb, nie ilość wydanych pieniędzy, ale ludzkie historie – a takich historii są tysiące - powiedziała Ołena Zełenska.