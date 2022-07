Rosyjska inwazja spowodowała, że Ukraina - czwarty co do wielkości eksporter kukurydzy na świecie i piąty co do wielkości eksporter pszenicy - nie jest w stanie eksportować swoich produktów rolnych.

Reklama

Prócz blokady ukraińskich portów, gdzie zatrzymane są miliony ton zboża, rosyjskie lotnictwo i artyleria bombardują tereny uprawne Ukrainy, wywołując pożary wypalające dojrzałe zboże.

Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) już współpracuje z ponad 8 tys.ukraińskich rolników, zaopatrując ich m.in. w środki do zwiększenia plonów, a nowa inicjatywa - Ukraińska Inicjatywa na rzecz Odporności Rolnictwa (AGRI-Ukraina) - ma zwiększyć te wysiłki.

„AGRI-Ukraina skupi się na bezpośrednich wyzwaniach w zakresie eksportu produktów rolnych, jednocześnie wspierając szersze potrzeby ukraińskiego sektora rolnego i wspierając ciągłą produkcję towarów rolnych na Ukrainie do 2023 r. Inicjatywa zwiększy dostęp ukraińskich rolników do kluczowych surowców rolnych, w tym nasion, nawozów, sprzętu i zwiększy przepustowość ukraińskiej infrastruktury i zdolność do efektywnego eksportu towarów rolnych. Zwiększony też zostanie dostęp rolników do finansowania i zdolność ukraińskich przedsiębiorstw do suszenia i tymczasowego przechowywania oraz przetwarzania towarów rolnych” – przekazała USAID w komunikacie prasowym.

Reklama

USAID będzie współpracować z bankami, kasami kredytowymi i rządami, aby zapewnić ukraińskim rolnikom „podtrzymanie finansowania na kontynuowanie działalności”, biorąc pod uwagę wyzwania związane z rosnącymi kosztami transportu, pracy i innych nakładów.

USAID będzie również pracować nad zebraniem dodatkowych 150 milionów dolarów od darczyńców i sektora prywatnego, aby wzmocnić fundusz.