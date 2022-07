Jak ujawniła autorka kanału Andromeda na YouTube, prowadzący program "60 minut" (w tym naczelna propagandzistka Kremla Olga Skabiejewa) w programie pierwszym rosyjskiej telewizji oskarżyli Lecha Wałęsę o "otwarte nawoływanie do ludobójstwa oraz wzniecenia krwawej wojny domowej".

W dalszej części programu głos zabrali propagandowi "eksperci", którzy nazwali byłego Prezydenta RP "łajdakiem". Jeden z nich, Igor Korotczenko, przedstawiany jako "ekspert do spraw wojskowości", zaproponował następujące ogłoszenie: "Poszukiwany. Pięć milionów dolarów albo euro za jego głowę! Dla dowolnego Europejczyka, który go przyprowadzi". Wcześniej Korotczenko zabłysnął propozycją ataku na szwedzką Gotlandię.

Były prezydent RP w wywiadzie dla francuskiego "Le Figaro" stwierdził, że nawet jeśli Ukraina wygra wojnę za kilka lat sytuacja może się powtórzyć, może pojawić się kolejny Putin z imperialnymi zapędami. W ocenie Lecha Wałęsy populacja Rosji nie powinna liczyć więcej niż 50 mln ludzi. Wałęsa dodał też, że Rosja powinna była zostać zniszczona już za czasów Michaiła Gorbaczowa.

Lech Wałęsa: Putin nie jest samobójcą

– Trzeba powiedzieć Putinowi jasno: nie zmuszaj nas do tego, byśmy musieli walczyć twoimi metodami, bo wtedy musielibyśmy cię zniszczyć. Jak ktoś nie respektuje rozwiązań pokojowych, to trzeba z nim postępować inaczej, a nie nadstawiać drugi policzek – mówił niedawno w rozmowie z Onetem były prezydent Lech Wałęsa.

– Rozwiązania pokojowe da się stosować tylko wtedy, gdy druga strona jest nastawiona pokojowo. Tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Putin nie jest nastawiony pokojowo, więc w taki sposób się z nim po prostu nie da wygrać – uważa Wałęsa.

– Nie byłoby trzeciej wojny światowej i nie byłoby w ogóle koncepcji zbrojnego ataku, gdybyśmy nie pozwolili się Putinowi tak zachowywać, a ponieważ do tego dopuszczono, to on teraz robi, co mu się podoba – stwierdził.