- W obecnej sytuacji, w związku z agresją Rosji, to będzie najtrudniejsza zima wszystkich lat niepodległości - mówił Zełenski.



Prezydent Ukrainy podkreślił, że rozmawiał z urzędnikami i przedstawicielami największych państwowych spółek energetycznych o "utworzeniu sztabu, który miałby zająć się przygotowaniami do następnego sezonu grzewczego".



Jak mówił Zełenski istotne są kwestie "zakupu odpowiedniej ilości gazu na sezon grzewczy, zgromadzenia węgla i produkcji odpowiedniej ilości energii".

- W tym czasie nie będziemy sprzedawać naszego gazu i węgla za granicę. Cała krajowa produkcja będzie skierowana bezpośrednio na wewnętrzne potrzeby naszych obywateli - podkreślił.



Zełenski mówił też, że jego administracja planuje naprawę elektrowni i elektrociepłowni zniszczonych lub uszkodzonych przez Rosjan. - Wdrożenie tego programu w najbliższych miesiącach jest jednym z głównych zadań Ministerstwa Energii Ukrainy - podkreślił.

Prezydent Ukrainy zapowiedział jednocześnie stworzeni "Księgi Katów", która będzie dokumentować zbrodnie wojenne i wskazywać zbrodniarzy wojennych w szeregach rosyjskiej armii.



- To będą konkretne fakty o konkretnych osobach, które są winne konkretnych, brutalnych zbrodni wojennych przeciw Ukraińcom - powiedział.



- I taka "Księga Katów" będzie jedną z podstaw do pociągnięcia do odpowiedzialności nie tylko bezpośrednich sprawców zbrodni wojennych - żołnierzy okupacyjnej armii, ale też ich dowódców. Tych, którzy wydawali rozkazy. Tych, którzy uczynili możliwym wszystko, co (żołnierze) zrobili na Ukrainie. W Buczy, w Mariupolu, we wszystkich naszych miastach i wspólnotach, do których dotarli - podkreślił.