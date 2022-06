Systemy obrony przeciwlotniczej dla Ukrainy i nowoczesne radary do wykrywania dział artyleryjskich – takie są najnowsze obietnice kanclerza Scholza. Przedstawił je w środę w Bundestagu. Dzień wcześniej poinformował o porozumieniu z Atenami, na mocy którego greckie transportery bojowe radzieckiej produkcji trafią do Ukrainy w zamian za dostawy niemieckich wozów pancernych Marder dla greckiej armii.

Wysypowi obietnic towarzyszy narastająca, też w Niemczech, krytyka pod adresem rządu, który nie dość mocno angażuje się w pomoc wojskową dla Ukrainy. Mimo obietnic nie zostały przekazane samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard, bo nie ma do nich wystarczającej ilości amunicji. Nadal trwają w Niemczech szkolenia ukraińskiej obsługi ciężkich haubic PzH 2000, niezwykle potrzebnych w walkach pozycyjnych w Donbasie.

Media zarzucają rządowi, że w gruncie rzeczy realizuje koncepcję filozofa Jürgena Habermasa, który zwraca uwagę, że Zachód nie jest skłonny do przekroczenia pewnego progu ryzyka w zaangażowaniu na rzecz uzbrojenia Ukrainy. W tej sytuacji do wyboru są dwa złe scenariusze. Jeden zakłada porażkę Ukrainy, drugi eskalację konfliktu do trzeciej wojny światowej.

Opozycja oskarża kanclerza, że jest zbyt ostrożny nawet w sferze werbalnej, mówiąc, że „Putin nie może wygrać tej wojny”, zamiast stwierdzić jasno, że musi ją wygrać Ukraina. Na temat semantycznej różnicy pomiędzy tymi twierdzeniami toczy się debata medialna.

Warszawa oczekuje od Berlina nowoczesnych leopardów w zamian za ponad 200 T-72 przekazanych Ukrainie

Scholz zapewniał w środę, że Ukraina może być pewna niemieckiej pomocy, nie tylko militarnej. Ta ostatnia jest realizowana tzw. drogą okrężną, jak obecnie w przypadku Grecji, a wcześniej z udziałem Słowenii, Czech, Słowacji i Polski. Kraje te zadowoliły się starszym niemieckim sprzętem. Warszawa oczekuje jednak od Berlina nowoczesnych leopardów w zamian za ponad 200 T-72 przekazanych Ukrainie. Są z tym kłopoty, a prezydent Duda zarzuca Niemcom złamanie obietnic. – Jestem zdumiony krytyką ze strony Warszawy – odpowiedział Olaf Scholz. Rozmowy w tej sprawie trwają.