Rodziny obrońców Azowstalu proszą prezydenta Turcji o pomoc

Rodziny żołnierzy z pułku Azow przebywających w zakładach Azowstal w Mariupolu wystosowały emocjonalny apel do prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, wzywając go do "bycia bohaterem" i rozpoczęcia operacji uwolnienia wszystkich osób, które pozostały na terenie huty.