W Polsce powstanie zaplecze do nadawania ukraińskiej telewizji Ukraina 24. Jest to największy kanał informacyjny u wschodniego sąsiada. Działa nieprzerwanie mimo wojny w Ukrainie.

Z naszych ustaleń wynika, że w Warszawie będzie studio, które wyprodukuje programy, także na żywo, które następnie będą przesyłane do Ukrainy i tam emitowane. Programy będą produkowane w języku ukraińskim oraz angielskim, chociaż niewykluczona jest też produkcja w języku polskim.

Prace nad projektem częściowego przeniesienia telewizji do Polski są zaawansowane, może on ruszyć niebawem, nawet już w maju. W stolicy Polski będą biura (nie podajemy lokalizacji z powodu bezpieczeństwa), w których może pracować kilkuset pracowników, w tym dziennikarze. Projekt w zasadzie ma być realizowany samodzielnie, chociaż strona ukraińska nie wyklucza, że może zatrudnić polskich pracowników pionu technicznego. Ukraińscy dziennikarze nie będą przebywali w Polsce jako uchodźcy, ale jako zwykli pracownicy z pozwoleniem na pracę w oparciu o zezwolenie na pobyt czasowy.

Co istotne, projekt ten będzie realizowany w oparciu o ukraińską koncesję na nadawanie, którą dysponuje Ukraina 24. Ukraiński kanał ma ambitne plany, aby miał zasięg globalny i charakter międzynarodowej telewizji informacyjnej. Wzorem są takie stacje, jak BBC czy CNN. Nie jest wykluczone, że stacja może zmienić nazwę.

Z naszych informacji wynika, że projekt zbudowania zaplecza do nadawania w Polsce został życzliwie przyjęty w najwyższych władzach Ukrainy, a także w polskich urzędach, m.in. Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Najpewniej będzie musiał jeszcze otrzymać zgodę prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Ukraina 24 to główny kanał informacyjny w Ukrainie, który dostarcza najważniejsze informacje przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Od kilku tygodni jest on obecny w Polsce. Po inwazji Rosji na Ukrainę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wykreśliła z rejestru sieci kablowych i platform satelitarnych rosyjskie kanały telewizyjne, w tym Russia Today. Polscy operatorzy wyłączyli ze swoich ofert rosyjskie kanały, w zamian częściowo wprowadzając TVP World. Wielu z nich zdecydowało się też na włączenie do oferty kanału Ukraina 24 z myślą o ukraińskich uchodźcach.

Telewizję tę możemy oglądać na platformach Grupy Polsat Plus oraz na portalu Interia.pl. Także Play poinformował o wprowadzeniu do swoich usług telewizyjnych Play Now oraz Play Now TV kanał Ukraina 24. Mogą go też oglądać użytkownicy telewizji w sieci Orange i Vectra, a także abonenci UPC Polska. Na stronie internetowej Onet.pl można oglądać bezpłatnie ten kanał informacyjny z symultanicznym tłumaczeniem na język polski. Ukraina 24 dostępna jest także na platformach streamingowych, m.in. Player.pl czy WP Pilot. Sygnał stacji dostępny jest także bezpłatnie na YouTubie.

Rosjanie po dokonaniu napadu na Ukrainę zbombardowali kijowską wieżę telewizyjną. Pomimo to w stolicy Ukrainy stacje telewizyjne dalej są dostępne drogą satelitarną, kablową i internetową.