Sporo w debacie na temat tego, jak Polska powinna reagować na rosyjską agresję na Ukrainę, jest kostiumów klasycznego polskiego inteligenckiego sporu pomiędzy realistami a romantykami. Są ci, którzy dzisiaj mówią, że najważniejsze jest to, żebyśmy wsparli uchodźców bez względu na koszty, i ci którzy uważają, że to będzie kosztowało, że każde embargo i sankcja mają swoją cenę. To w pewnym sensie powtórzenie tego sporu, który mamy właściwie przy każdym z wydarzeń. Jest on wpisany w polską tożsamość – mówi Michał Szułdrzyński w rozmowie z Michałem Płocińskim.