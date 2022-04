Według generała Michaiła Mizincewa, który ma odpowiadać za szturm na Mariupol, ukraińskie jednostki broniące zakładów Azovstal zostały wezwane do przerwania walki i złożenia broni poczynając od godziny 12 we wtorek.

Mariupol, w którym znajdują się zakłady Azovstal, jest oblężony od 2 marca

Gen. Mizincew dodał, że Federacja Rosyjska proponuje takie rozwiązanie "biorąc pod uwagę katastrofalną sytuację w zakładach Azovstal" oraz "kierując się czysto humanitarnymi zasadami".



- Wszyscy, którzy złożą broń, otrzymają gwarancję zachowania życia - zapewnił rosyjski generał.



- Aby w praktyce wdrożyć te działania humanitarne proponujemy następujące działania: od 13 (czasu moskiewskiego) zostanie nawiązania stała komunikacja pomiędzy stroną rosyjską a ukraińską w celu obustronnej wymiany informacji - mówił gen. Mizincew.

Jak dodał o godzinie 13:30 miałoby dojść do zawieszenia broni co obie strony potwierdziłyby wywieszając flagi - Rosjanie czerwone, a Ukraińcy - białe.



Opuszczenie zakładów Azovstal przez ukraińskich i cudzoziemskich żołnierzy po kapitulacji miałoby nastąpić między 14 a 16.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Mariupol: Separatyści informują o rozpoczęciu szturmu na Azovstal Specjalne grupy uderzeniowe rozpoczęły szturm na zakłady metalurgiczne Azovstal w Mariupolu - poinformował przedstawiciel milicji ludowej samozwańczej, separatystycznej i nieuznawanej przez społeczność międzynarodową Donieckiej Republiki Ludowej.

Wcześniej przedstawiciel milicji ludowej samozwańczej, separatystycznej i nieuznawanej przez społeczność międzynarodową Donieckiej Republiki Ludowej poinformował, że specjalne grupy uderzeniowe rozpoczęły szturm na zakłady metalurgiczne Azovstal w Mariupolu.

Eduard Basurin w rozmowie z telewizją Rossija-24 oświadczył, że "z tego co wie część grup uderzeniowych specjalnie wyselekcjonowana, by przeprowadzić szturm na ten obiekt (zakłady Azovstal - red.), rozpoczęła już swoją pracę".

W mieście broni się Pułk Azow, a jego ostatnim bastionem są właśnie zakłady Azovstal.

Na terenie zakładów ma bronić się ok. 2,5 tys. ukraińskich żołnierzy i 400 ochotników z innych krajów. Siły te wiążą ok. 10 rosyjskich batalionowych grup taktycznych (każda liczy ok. tysiąca żołnierzy).

Wczoraj dowódca Pułku Azow alarmował, że Rosjanie zaczęli zrzucać na teren zakładów Azovstal bomby penetrujące - w tym również na te części zakładów, w których schronienia szukają cywile.