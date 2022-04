Prezydent Zełenski w rozmowie z CNN został zapytany, czy uważa, że wypowiedzi światowych przywódców odnoszące się do Holokaustu, np. "nigdy więcej", są pustymi hasłami.

- Nie wierzę światu. Po tym, jak zobaczyliśmy, co dzieje się na Ukrainie, nie wierzę w to, że powinniśmy ufać niektórym państwom czy przywódcom. Nie wierzymy w te słowa. Po eskalacji działań Rosji nie wierzymy naszym sąsiadom. Nie wierzymy w to wszystko - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy dodał, że nie wierzy nawet w udokumentowane zapewnienia o bezpieczeństwie i prawo międzynarodowe, gdy na Ukrainie szaleje wojna, a Rosja jest oskarżana o zbrodnie wojenne.

- Nawet ja nie wierzę w dokumenty, bo mamy też Memorandum budapesztańskie - myślę, że znacie wszystkie szczegóły na ten temat. Dla mnie to tylko kawałek papieru, który nic nie znaczy - powiedział.

- My po prostu wierzymy w rzeczy umowne, pragmatyczne. Jeśli jesteście naszymi przyjaciółmi lub partnerami, dajcie nam broń, dajcie nam rękę, dajcie nam wsparcie, dajcie nam pieniądze i powstrzymajcie Rosję, dobijcie Rosję. Możecie to zrobić, jeśli jesteście przyjaciółmi - kontynuował.

- Jedyną wiarą jest wiara w nas samych, w nasz naród, wiara w nasze siły zbrojne i wiara w to, że kraje będą nas wspierać nie tylko słowami, ale i czynami. I to jest właśnie to. Nigdy więcej... Naprawdę, wszyscy o tym mówią, a jednak, jak widać, nie wszyscy mają odwagę - dodał Zełenski.