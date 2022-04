- Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty wkrótce zorganizujemy szkolenie dla ukraińskiej armii tu, na Litwie - powiedział gen. Rupsys cytowany przez portal Delfi.

Od niemal dwóch miesięcy Ukraina walczy nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale też o bezpieczeństwo i demokrację w całej Europie Gen. Valdemaras Rupsis, głównodowodzący litewskiej armii

- Jesteśmy gotowi szkolić ich instruktorów, by przygotować ich do pracy ze sprzętem, jaki mamy w dyspozycji, sprzętem wojskowym, pojazdami i systemami uzbrojenia, tak aby można było używać ich do działań na Ukrainie - dodał litewski generał.



Gen. Rupsys miał omawiać tę kwestię z szefem sztabu amerykańskiej armii, generałem Jamesem Charlesem McConvillem, który obecnie przebywa z wizytą na Litwie.

Dowódca litewskiej armii podkreślił, że "od niemal dwóch miesięcy Ukraina walczy nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale też o bezpieczeństwo i demokrację w całej Europie".



W przededniu inwazji Rosji na Ukrainę instruktorzy wojskowi z państw NATO zostali wycofani z Ukrainy, a szkolenia ukraińskich żołnierzy na terytoriach państw NATO zostały odwołane.