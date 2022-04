Amerykański polityk stwierdził, że nie istnieje taki scenariusz, w którym Ukraina traci suwerenność i niezależność.



- Czym jest sukces, czym jest zwycięstwo? To utrzymanie suwerenności i niepodległości swojego kraju. I nie ma scenariusza, w którym z biegiem czasu tak się stanie – powiedział Blinken, odpowiadając na pytanie, czy Ukraina może wygrać w rozpoczętej przez Rosję wojnie.

Choć, przyznał, że "może to zająć trochę czasu".



Podkreślił natomiast, że Ukraińcy dobitnie dali do zrozumienia, że nie poddadzą si woli Władimira Putina.

Blinken uważa, że intencje Kremla w Ukrainie są już "strategiczną porażką".

- Putin postrzega Ukrainę jako państwo, które nie zasługuje na niepodległość, które musi zostać z powrotem włączone do jakiejś większej Rosji. Celem było odebranie jej suwerenności. Ukraina nie podda się jednak rosyjskiej dyktaturze - mówił Blinken.

Blinken powiedział też, że USA i ich sojusznicy regularnie rozmawiają z ukraińskimi urzędnikami o potencjalnych gwarancjach bezpieczeństwa Kijowa po zakończeniu wojny.

- Musimy zrobić wszystko, w miarę naszych możliwości, w miarę możliwości Ukrainy, aby to się nie powtórzyło. Rosja musi wiedzieć, że Ukraina jest chroniona - mówił polityk. - Prowadzimy ciągłe rozmowy z naszymi ukraińskimi partnerami, prawie codziennie, w tym o tym, co my i inni możemy zrobić w przypadku udanych negocjacji, aby bronić Ukrainy i pomóc jej bronić się w przyszłości.