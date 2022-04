Zełenski mówił, że obecnie przygotowywane są nowe pakiety sankcji wobec Rosji za "wszystko, co zostało uczynione" ukraińskiemu narodowi.

- Teraz jest kluczowy moment, zwłaszcza dla przywódców Zachodu. I nie chodzi już tylko o to, jak nasz naród oceni nowe sankcje i co o nich powie. Chodzi o to jak decyzje o sankcjach zostaną ocenione przez zachodnie społeczeństwa - przekonywał Zełenski.



Prezydent Zełenski mówił, że po masakrze jakiej rosyjskie siły dopuściły się w Buczy, sankcje wobec Rosji muszą być "współmierne do zbrodni wojennych popełnionych przez okupantów".



- Jeśli po tym rosyjskie banki będą nadal działać jak zwykle... Jeśli po tym tranzyt towarów do Rosji będzie działał jak zwykle... Jeśli po tym kraje UE będą nadal płacić za surowce energetyczne jak zwykle... Wtedy polityczny los niektórych przywódców nie będzie taki jak zwykle. Moja rada dla wszystkich: zrozumcie, że moment jest naprawdę kluczowy - podkreślił prezydent Ukrainy.

