Jak czytamy w komunikacie Centrum ds. Zwalczania Dezinformacji na Facebooku takie próby dezinformacji mają na celu osłabianie morale i mącenie w głowach Ukraińcom.

Pod materiałami podpisane są "siły, które twierdzą, że są w opozycji do reżimu Władimira Putina" - odnotowuje centrum.

Materiały zawierają domniemane informacje o planach sojuszników Ukrainy dotyczących podziału jej terytorium. W szczególności odnoszą się one do planów wysłania misji pokojowych na terytorium Ukrainy, które miałyby skutkować "podziałem terytorium Ukrainy" i powrotem do granic z 1939 roku (Ukrainy nie było wówczas na mapie, część jej obecnego terytorium należała do Polski, Rumunii oraz Węgier).



"Po faktycznej porażce pełnowymiarowej, rosyjskiej operacji wojskowej na Ukrainie i nieudanych próbach organizacji prorosyjskich wieców w Serbii, Bułgarii, Armenii i Syrii, wróg stara się, bez powodzenia, demonizować poszczególne kraje" - pisze Centrum w komunikacie.