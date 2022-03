- Użyto prawdopodobnie precyzyjnej broni, to było celowe działanie. Rosjanie realizują swój plan pasma mordów na ludności cywilnej, nie radzą sobie z wojskiem ukraińskim, więc mordują cywilów. Są przekonani, że gdy ludność cywilna straci wolę oporu, to i wojsko się podda - mówił gen. Skrzypczak.

- Ostatnie trzy doby to była walka opozycyjna i przygotowanie się do tego, co dzieje się od wczoraj, od popołudnia. Wojska ukraińskie rozpoczęły wczoraj kontrataki w kierunku wojsk rosyjskich, które są w rejonie Hostomela i Irpienia - relacjonował gen. Skrzypczak.

- Zgrupowanie uderzeniowe armii ukraińskiej rozpoczęło uderzenie w wojska rosyjskie, które przeszły do obrony. Obronę tę mają nieprzygotowaną, prawdopodobnie będą spychane. Wojska operacyjne nachodzące z zachodniej Ukrainy uderzą w zachodnią część tych wojsk. Być może powstaną dogodne warunki, by wziąć te wojska w kleszcze, a być może później rozbić. Wydaje się, że Ukraińcy, które na tym odcinku, mają dziś przewagę - mówił były dowódca wojsk lądowych.

To jest czas armii ukraińskiej. Ukraińcy zatrzymali uderzenie armii rosyjskiej i zaczynają kontrataki Gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych

- To uderzenie może uwolnić od okrążenia Kijów i pozbawić Rosjan możliwości prowadzenia operacji zaczepnej, atakowania Kijowa. To te wojska ostrzeliwują Kijów - dodał.



- Na wschodzie Ukrainy, w rejonie Charkowa, Ukraińcy opanowali sytuację, wyparli wojska rosyjskie - kontynuował gen. Skrzypczak.

- Dla Ukraińców zasadniczy jest kierunek południowy. Ukraińcy od wczoraj wykonali kontratak z rejonu Mikołajowa, który otworzył im drogę w kierunku do Chersonia. W tej chwili prowadzą natarcie w kierunku Chersonia, celem wyjścia na rubież rzeki Dniepr i odcięcie tych wojsk rosyjskich, które są w tym regionie - mówił były dowódca wojsk lądowych.

- To jest czas armii ukraińskiej. Ukraińcy zatrzymali uderzenie armii rosyjskiej i zaczynają kontrataki - dodał.