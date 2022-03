- Mam zaszczyt mówić do was w imieniu narodu ukraińskiego, bohaterskich, kochających wolność ludzi, którzy przez osiem lat stawiają czoła rosyjskiej agresji - mówił zwracając się do członków Kongresu Zełenski.

Reklama

- W tej chwili waży się los naszego kraju, to, czy Ukraińcy będą wolni, czy zdołają zachować naszą demokrację. Rosja rozpoczęła brutalną ofensywę przeciwko naszym wartościom, siłą czołgów i samolotów atakując naszą wolność, prawo do decydowania o tym, jak żyjemy naszym kraju - dodał.

Czytaj więcej Społeczeństwo Rosyjska dziennikarka, która protestowała na wizji: Nie zamierzam uciekać Marina Owsiannikowa, rosyjska dziennikarka, która w czasie wieczornego programu informacyjnego "Wiesti" emitowanego przez rosyjską telewizję, zaprotestowała przeciw wojnie, w rozmowie z Reutersem deklaruje, że nie zamierza uciekać z Rosji, choć martwi się o swoje bezpieczeństwo.

Zełenski mówił, że Rosja zaatakowała prawo Ukraińców do ich marzeń. - Marzeń, jakie macie wy, wy Amerykanie - mówił.



- Przyjaciele Amerykanie, w waszej chwalebnej historii macie strony, które pozwolą wam zrozumieć Ukraińców. Przypomnijcie sobie Pearl Harbour, potwory poranek 7 grudnia 1941 roku, gdy niebo zaroiło się od samolotów, które poderwały się przeciwko wam. Przypomnijcie sobie 11 września 2001 roku, gdy zło próbowało obrócić w perzynę wasze miasta, kiedy niewinni ludzie zostali zaatakowani, zaatakowani z powietrza. Nie byliście w stanie temu zapobiec. Nasz kraj doświadcza tego samego dzień w dzień, teraz, co nocy, od trzech tygodni - mówił prezydent Ukrainy.

Reklama

To jest terror, którego Europa nie widziała od 80 lat. A my prosimy o reakcję na ten koszmar Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

"Nowe sankcje potrzebne co tydzień"

- Rosja zamieniła ukraińskie niebo w źródło śmierci dla tysięcy ludzi. Rosyjscy żołnierze wystrzelili już blisko 1 000 rakiet na Ukrainę. To jest terror, którego Europa nie widziała od 80 lat. A my prosimy o reakcję na ten koszmar. Czy prosimy o zbyt dużo? O to żeby zamknięto niebo nad Ukrainą, żeby można było ratować ludzi? Jeśli to jest za dużo oferujemy alternatywę. Wiecie jakiego rodzaju systemy obrony przeciwlotniczej są nam potrzebne. Wiecie jak bardzo przyda nam się to, aby bronić naszej ziemi. Potrzebujemy samolotów, które mogą pomóc Ukrainie, które mogą pomóc Europie. Wiecie, że one istnieją. Posiadacie je w swoim wyposażeniu. Ale teraz stoją na ziemi, nie latają nad Ukrainą. Znacie te słowa: mam marzenie. Ja mówię: mam potrzebę. Potrzebę obrony naszego nieba - oświadczył Zełenski.

- Potrzebuję, abyście mi pomogli. Abyście podjęli decyzję - dodał.

Autopromocja Oferta specjalna Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 9,90 zł / miesiąc KUP TERAZ

- Ukraina jest wdzięczna USA za ich ogromne wsparcie, za wszystko, co wasz rząd, co wasz naród zrobił dla nas: za szkolenie, finanse, amunicję, przywództwo w świecie - mówił też Zełenski. - Ale teraz wzywam was do tego, abyście zrobili jeszcze więcej. Potrzebujemy nowego pakietu sankcji. Co tydzień, cały czas. Aż rosyjska machina wojenna zatrzyma się i stanie. Sugerujemy, żeby USA nałożyły sankcje na wszystkich polityków Federacji Rosyjskiej, którzy pozostają przy władzy - od członków Dumy do ostatniego urzędnika - apelował.

- Wszystkie spółki amerykańskie muszą wyjść z Rosji, wyjść z ich rynku, natychmiast - dodał.

"Walczymy dziś dla Europy i świata"

- Instytucje, które miały chronić nas przed wojną, nie działają. Potrzebujemy nowych instytucji, nowych sojuszy. Chcemy stworzyć unię krajów odpowiedzialnych, które mają siłę i instrumenty, by powstrzymać wojnę natychmiast - oświadczył Zełenski. - Aby jak najszybciej ratować świat, ratować życie. Takie stowarzyszenie mogłoby zapewniać pomoc tym, którzy mają do czynienia z katastrofami, stawiają czoła kryzysom humanitarnym lub epidemii - mówił.



Reklama

- Dziś Ukraińcy bronią nie tylko swojego kraju, walczymy dziś o wartości Europy i całego świata, płacąc życiem za przyszłość. Dlatego dziś Amerykanie pomagają nie tylko Ukrainie, ale Europie i światu, aby ta planeta nadal żyła - przekonywał Zełenski.

- Nie widzę sensu w życiu, jeśli nie potrafimy zapobiec śmierci dzieci. To moje główne przesłanie, jako lidera mojego narodu, wielkich Ukraińców. Jako lider narodu zwracam się do prezydenta Bidena: pan jest przywódcą narodu, kraju, życzę panu, aby stał się pan liderem świata - zakończył wystąpienie prezydent Ukrainy.