- Zasadniczo nie ustąpimy w żadnej sprawie. Rosja to teraz rozumie. Rosja zaczyna konstruktywnie rozmawiać - powiedział ukraiński negocjator Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - Sądzę, że osiągniemy pewne rezultaty dosłownie w ciągu dni - dodał.

We wpisie w mediach społecznościowych Podolak stwierdził, że Rosja z uwagą słucha postulatów Ukrainy. "Nasze żądania to koniec wojny i wycofanie (rosyjskich) wojsk. Widzę zrozumienie, trwa dialog" - oświadczył doradca prezydenta Ukrainy.

- Jeżeli porównamy stanowiska obu delegacji z początku rozmów i teraz, to dostrzeżemy znaczący postęp - powiedział z kolei reprezentant strony rosyjskiej, Leonid Słucki, cytowany przez rosyjskie agencje prasowe. - Powtórzę, że według moich osobistych oczekiwań, ten postęp w ciągu kilku najbliższych dni może przekształcić się we wspólne stanowisko obu delegacji, w dokumenty do podpisania - cytują Słuckiego rosyjskie źródła.

Żadna ze stron nie wskazała, jaki miałby być zakres porozumienia. Jak zauważa agencja Reutera, stanowiska strony ukraińskiej i rosyjskiej zostały opublikowane niemal w tym samym czasie.

Dotychczas odbyły się trzy spotkania delegacji obu państw. Pierwsze nie przyniosło przełomu, na następnych omawiano głównie kwestię ustanowienia korytarzy humanitarnych, dzięki którym ludność mogłaby opuścić oblężone miasta. W piątek prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że w rozmowach nastąpiły pewne "pozytywne zmiany". W sobotę Kreml informował, że negocjacje między rosyjskimi i ukraińskimi oficjelami toczą się za pośrednictwem łącz wideo.

Wojna na Ukrainie trwa od 18 dni. 24 lutego wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję od północy, południa i ze wschodu. Kreml nazywa wojnę "specjalną operacją wojskową". W wyniku działań wojennych zginęły tysiące osób, w tym cywile. Ponad 2,5 mln osób uciekło z Ukrainy. Do Polski przybyło do tej pory ponad 1,6 mln uchodźców z Ukrainy.