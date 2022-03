Według agencji informacyjnej Interfax-Ukraina od 24 lutego wojsko rosyjskie zniszczyło dziesiątki szpitali, ostrzeliwały pracowników medycznych i zbombardowały szpital położniczy i dziecięcy w Mariupolu.

Ostatniej doby doszło do ataku na szpital onkologiczny w Mikołajewie. Podobnie jak budynki mieszkalne, placówka została ostrzelana ciężką artylerią. Podczas ataku w szpitalu przebywało kilkuset pacjentów, nikt nie ucierpiał.



Dotychczas zginęło 6 pracowników służby zdrowia, 14 odniosło obrażenia.

Powyższe dane przekazało Ukraińskie Centrum Zdrowia (HCC). Różnią się one od podawanych przez tamtejsze Ministerstwo Zdrowia, które informuje o ostrzelaniu 63 szpitali, UHC odnotowuje bowiem tylko bezpośrednie ataki.



Ukraińskie Centrum Zdrowia (UHC) to think tank świadczący usługi doradcze, analityczne i edukacyjne. Główne kompetencje organizacji to polityka i zarządzanie systemem ochrony zdrowia, ekonomika i finansowanie oraz transformacja systemu ochrony zdrowia