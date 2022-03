Zawsze lubiłem wracać do Polski – niezależnie od tego czy z wyjazdu służbowego, czy też takiego o mniej oficjalnym charakterze. To mój dom – z wyjątkowymi mieszkańcami, piękną historią, ale i bardzo dobrymi perspektywami na przyszłość. Powrót z ostatniej delegacji do Stanów Zjednoczonych ma dla mnie jednak wymiar szczególny. Towarzyszy mi bowiem poczucie głębokiej satysfakcji, że udało się nam sfinalizować umowę, która stanie się ważnym krokiem na drodze do energetycznej transformacji naszego kraju.