Były prezydent Donald Trump uznał działania rosyjskiego prezydenta za „genialne”. W ten sposób postawił się po stronie Władimira Putina w konflikcie, który może okazać się największym na kontynencie europejskim od II wojny światowej. – On jest geniuszem. Kawał obszaru Ukrainy uznał za niezależny. Czy to nie jest sprytne?! I teraz będzie tam pilnował porządku. To będzie najsilniejsza siła pokojowa na świecie – powiedział Trump w wywiadzie dla konserwatywnego programu Clay Travis & Buck Sexton Show.

Były prezydent skrytykował obecnego przywódcę USA, powtarzając oskarżenia, że Biden znalazł się w Białym Domu tylko dzięki temu, że wybory zostały sfałszowane.

– Do czegoś takiego nigdy nie doszłoby za mojej kadencji […] Biden nie ma pojęcia co robi – powiedział Trump, który w czasie kampanii prezydenckiej w 2016 r. i w czasie kadencji w Białym Domu zadziwiał przyjacielskimi gestami w stosunku do Putina.

„Uwagi Trumpa nie tylko zostaną przyjęte ciepło na Kremlu. Zaniepokoją też sprzymierzeńców Stanów Zjednoczonych opowiadających się przeciwko Rosji, którzy martwią się o przyszłość NATO na wypadek, gdyby Trump wrócił do Białego Domu” – pisze CNN. Stacja zwraca też uwagę, że wypowiedź Trumpa to „niejednoznaczne przesłanie dla republikanów, którzy – kreując wizerunek obecnego prezydenta USA jako słabeusza – liczą na przychylność byłego prezydenta przed wyborami połówkowymi”.

Trump ma wokół siebie grono lojalnych republikanów lub kandydatów republikańskich starających się o względy byłego prezydenta, którzy podzielają jego podziw dla stylu rządzenia Władimira Putina. Zasiadający w Kongresie przywódcy partii potępiają działania gospodarza Kremla, ale wykorzystują sytuację, by wyrazić swoją krytykę wobec polityki zagranicznej Joe Bidena, domagając się od niego bardziej agresywnego działania przeciwko Putinowi.

– Prezydent nie może tracić czasu. Powinien wykorzystać swój autorytet i nałożyć srogie sankcje – powiedział republikański lider Senatu Mitch McConnell we wtorek rano, kilka godzin przed tym, jak Joe Biden ogłosił restrykcje wobec Rosji.

Republikański senator Ben Sasse z Nebraski, który skrytykował Putina za „rażące lekceważenie praworządności”, stwierdził, że sankcje Bidena są „za słabe i za późno nałożone”. Senator Ted Cruz posunął się jeszcze dalej i stwierdził, że „przedstawiciele administracji w ogromnej mierze są bezpośrednio odpowiedzialni za ten kryzys”.

Zdania są też mocno podzielone wśród republikańskich kandydatów ubiegających się o miejsce w Kongresie w zbliżających się wyborach połówkowych. Niektórzy, jak np. J.D. Vance, kandydat do Senatu z Ohio, asekuracyjnie stwierdza, że konflikt na Ukrainie dotyczy go w niewielkim stopniu.

– Nie dbam o to, co się wydarzy na Ukrainie – powiedział w programie Steve’a Bannona kandydat, który nieraz przejawiał protrumpowe przekonania. Podobnie jak senator Josh Hawley Tucker Carlson z Fox News uważa, że Ameryka nie powinna się angażować w konflikt na Ukrainie, lecz skupić na Chinach i zabezpieczeniu południowej granicy.

„Partia Republikańska nie mówi jednym głosem w sprawie Ukrainy” – zauważa portal Politico, dodając, że utrudni to działanie prezydenta Bidena oraz Kongresu wobec konfliktu na wschodzie Europy.