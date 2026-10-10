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Hubert Salik: Jak trudno zrezygnować z wojny

Decydując się na import oleju napędowego z Rosji, Stany Zjednoczone ostatecznie dokonały zwrotu o 180 stopni. Zamiast wspierać Ukrainę w walce z najeźdźcą, zaczną finansować rosyjską armię.

Publikacja: 10.10.2026 09:46

Władimir Putin i Donald Trump

Władimir Putin i Donald Trump

Foto: REUTERS/Jeenah Moon

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Hubert Salik

Prezydent Stanów Zjednoczonych odbył niezwykle udaną rozmowę z Władimirem Putinem. Obwieścił po niej, że jeszcze w tym roku Rosja dostarczy USA 1,8 mln ton oleju napędowego. I zapowiedział, że ceny diesla dla Amerykanów i całego świata gwałtownie spadną.

Dzięki Trumpowi Rosja może przechylić szalę zwycięstwa

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