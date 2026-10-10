Prezydent Stanów Zjednoczonych odbył niezwykle udaną rozmowę z Władimirem Putinem. Obwieścił po niej, że jeszcze w tym roku Rosja dostarczy USA 1,8 mln ton oleju napędowego. I zapowiedział, że ceny diesla dla Amerykanów i całego świata gwałtownie spadną.

Dzięki Trumpowi Rosja może przechylić szalę zwycięstwa