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Władimir Putin i Donald Trump
Prezydent Stanów Zjednoczonych odbył niezwykle udaną rozmowę z Władimirem Putinem. Obwieścił po niej, że jeszcze w tym roku Rosja dostarczy USA 1,8 mln ton oleju napędowego. I zapowiedział, że ceny diesla dla Amerykanów i całego świata gwałtownie spadną.
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