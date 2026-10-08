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Andrzej Krakowiak: Wysokie płace wymuszą zmianę modelu rozwoju kraju

Rosnąca szybko płaca minimalna nie musi być dla polskiej gospodarki barierą rozwoju. Utratę przewagi kosztowej firmy mogą nadrabiać większą wydajnością. Nie jest to jednak proste.

Publikacja: 08.10.2026 04:20

Andrzej Krakowiak: Wysokie płace wymuszą zmianę modelu rozwoju kraju

Foto: Bloomberg

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Andrzej Krakowiak

Ostatnie dekady były dla naszego kraju czasem prawdziwego gospodarczego sukcesu. Dzięki relatywnie tanim, ale dobrze wykształconym pracownikom Polska stała się wręcz rajem dla inwestorów zagranicznych. Prawdziwym przełomem było wejście do UE i dostęp do wspólnego rynku oraz fala funduszy unijnych, które – dobrze wykorzystane – pozwoliły wykonać ogromny rozwojowy skok. 

Jak szybko rosła płaca minimalna w ostatnich 10 latach?

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