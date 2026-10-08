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Ostatnie dekady były dla naszego kraju czasem prawdziwego gospodarczego sukcesu. Dzięki relatywnie tanim, ale dobrze wykształconym pracownikom Polska stała się wręcz rajem dla inwestorów zagranicznych. Prawdziwym przełomem było wejście do UE i dostęp do wspólnego rynku oraz fala funduszy unijnych, które – dobrze wykorzystane – pozwoliły wykonać ogromny rozwojowy skok.
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