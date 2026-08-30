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Artur Bartkiewicz: Donald Tusk nie obiecuje nic młodym, bo znów chce wygrać dzięki ciepłej wodzie w kranie

Na Campusie Polska przyszłości Donald Tusk obiecał młodym, że nic im nie obieca, w szczególności nie rozszerzy im ulgi podatkowej. To dużo mówi o pomyśle, jaki premier ma na nadchodzące wybory.

Publikacja: 30.08.2026 08:50

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

W pierwotnej wersji komentarza pojawiło się niezgodne z prawdą sformułowanie, że Donald Tusk zapowiedział likwidację ulgi podatkowej dla młodych do 26. roku życia. W rzeczywistości chodzi o nieposzerzenie ulgi na osoby powyżej 26. roku życia. Przepraszamy za zamieszczenie stwierdzenia, które mogło wprowadzić w błąd. 

Wystąpienie premiera na imprezie Rafała Trzaskowskiego jest zapowiedzią tego, że wybory w 2027 roku będą wyborami rozczarowanych i przestraszonych. Młodzi, do których przemawiał w piątek Donald Tusk, należą przede wszystkim do pierwszej grupy. Nadzieja na nową politykę, skierowaną w przyszłość, na poprawę jakości usług publicznych czy wreszcie na wprowadzenie zmian o charakterze cywilizacyjnym, takich jak np. legalizacja związków jednopłciowych, prysła już dawno. W 2023 roku Tuskowi udało się przekonać młodych, że zacznie budować inną Polskę, stąd rekordowa frekwencja i pyrrusowe zwycięstwo PiS-u, który młodym oferował tylko straszenie Tuskiem. Dziś KO w relacjach z młodymi jest na podobnym etapie – ma im do zaoferowania strach przed Kaczyńskim i Grzegorzem Braunem na dokładkę. Tusk wie jednak, że o ile on stracił młodych, to PiS wcale ich nie odzyskał – i to wyjaśnia jego posunięcia wobec tych wyborców.

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