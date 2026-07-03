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Artur Bartkiewicz: Propozycja Ukrainy ws. Panteonu Narodowego to pułapka zastawiana na Polskę

Andrij Sybiha, który chce zaproponować Warszawie umieszczenie w ukraińskim Panteonie Narodowym Marka Bezruczki, to gest, który może być pułapką na Polskę w grze, którą od pewnego czasu prowadzi Ukraina.

Aktualizacja: 03.07.2026 06:35 Publikacja: 03.07.2026 06:28

Propozycja, by w Panteonie Narodowym Ukrainy pojawił się Marko Bezruczko nie rozwiązuje problemu z p

Propozycja, by w Panteonie Narodowym Ukrainy pojawił się Marko Bezruczko nie rozwiązuje problemu z podejściem Ukraińców do UPA

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Marko Bezruczko jest niewątpliwie jednym z tych bohaterów polsko-ukraińskiej historii, który nie powinien budzić wątpliwości po polskiej stronie. Oficer Ukraińskiej Republiki Ludowej, który walczył ręka w rękę z Wojskiem Polskim z bolszewikami, pomagał bronić Zamościa, brał udział w rozbiciu Armii Konnej Siemiona Budionnego i, walcząc bez powodzenia o niepodległą Ukrainę, przyczynił się do ocalenia odrodzonej Rzeczpospolitej. To jeden z tych bohaterów, których Karol Nawrocki wskazał – ogłaszając, iż odbiera Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu – jako tych, których Ukraińcy powinni kultywować. 

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