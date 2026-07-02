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Estera Flieger: Nie ulegajmy szantażowi. Krytykujmy Zełenskiego i normalnie dyskutujmy o naszych stosunkach

Myślę, że bardzo ważne jest zauważenie, że relacje polsko-ukraińskie mają dwa poziomy: polityczny i międzyludzki. Bardzo bym nie chciała, żeby pierwszy wpłynął na drugi.

Publikacja: 02.07.2026 18:00

Relacje między Polską a Ukrainą to jedno, a stosunki Polaków i Ukraińców to inna rzecz

Relacje między Polską a Ukrainą to jedno, a stosunki Polaków i Ukraińców to inna rzecz

Foto: PAP/Paweł Supernak

Estera Flieger

Komentarze rodzaju „Wołodymyr Zełenski zrobił problem Ukraińcom mieszkającym w Polsce” budzą mój sprzeciw. Miałabym pogniewać się na ukraińską koleżankę lub nie podziękować ukraińskiemu taksówkarzowi za kurs, ponieważ prezydent Ukrainy podjął głupią decyzję, nazywając elitarną jednostkę wojskową imieniem „Bohaterów UPA”? Z drugiej strony, rozumiem, że ich autorzy zwracają uwagę na pewne niebezpieczeństwo. Czyli wyrażają obawę przed przemocą. Na żadną, w tym słowną, nie powinno być miejsca.

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