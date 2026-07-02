Komentarze rodzaju „Wołodymyr Zełenski zrobił problem Ukraińcom mieszkającym w Polsce” budzą mój sprzeciw. Miałabym pogniewać się na ukraińską koleżankę lub nie podziękować ukraińskiemu taksówkarzowi za kurs, ponieważ prezydent Ukrainy podjął głupią decyzję, nazywając elitarną jednostkę wojskową imieniem „Bohaterów UPA”? Z drugiej strony, rozumiem, że ich autorzy zwracają uwagę na pewne niebezpieczeństwo. Czyli wyrażają obawę przed przemocą. Na żadną, w tym słowną, nie powinno być miejsca.