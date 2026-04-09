Barbara Nowacka
Powiedzieć, że wprowadzanie do szkół przedmiotu edukacja zdrowotna było burzliwe, to nic nie powiedzieć. Najpierw miał być to przedmiot obowiązkowy (od IV klasy podstawówki), co spowodowało protesty ze strony prawicy, biskupów, a także koalicyjnego PSL (którego szef, Władysław Kosiniak-Kamysz, z zawodu jest lekarzem). W wielu miastach odbywały się demonstracje, na których brylowali politycy PiS, zarzucając „tęczową/lewicową ideologizację”. Ostatecznie, pod wpływem wyborczych sondaży i zbliżających się wyborów prezydenckich, zdecydowano, że będzie to przedmiot fakultatywny. Co było gwoździem do trumny, bo finalnie chodzi na niego ok. 30 proc. uczniów. A wyborów prezydenckich rządząca koalicja i tak nie wygrała.
Teraz temat wrócił. Barbara Nowacka obiecywała, że decyzję w tej sprawie podejmie do końca marca. Z lekkim poślizgiem, 9 kwietnia usłyszeliśmy w porannym wywiadzie w TVN24, że edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. Choć z nieco wybitymi zębami – bez części dotyczącej zdrowia seksualnego.
Bo główny problem był właśnie w seksie. W rozporządzeniu MEN z marca ubiegłego roku wskazano, że podczas tego komponentu uczniowie będą poznawać zagadnienia związane ze zdrowiem seksualnym, seksualnością człowieka, budową narządów płciowych oraz kiedy dochodzi do zapłodnienia. Wspomniano także o autonomii cielesności, tematach o płciowych stereotypach, przekraczaniu barier intymnych, ochronie seksualności osób poniżej 15 r.ż. i gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia.
Przeciwnicy nowego przedmiotu uważali, że są to sprawy, o których dziecko powinno dowiadywać się w domu od rodziców i domagali się powrotu dawnego wychowania do życia w rodzinie. Nic to, że poprzedni przedmiot traktował zdrowie seksualne szerzej – tyle że w rodzinie. Ani że o budowie układu rozrodczego dzieci uczą się już na przyrodzie w IV klasie. Także argument, że seksualnie dzieci najczęściej krzywdzone są w najbliższym otoczeniu wydawał się nie docierać – tu już naprawdę nie wiem, jak może komuś przeszkadzać zapobieganie krzywdzeniu dzieci.
Zdrowia seksualnego na obowiązkowej edukacji zdrowotnej nie będzie – będą to zagadnienia nieobowiązkowe. Będzie natomiast wiele ważnych i potrzebnych rzeczy, jak zasady zdrowego odżywiania, znaczenie badań profilaktycznych, rola sportu i aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia, czy wreszcie kwestie zdrowia psychicznego, które wśród młodych ludzi są gigantycznym problemem. – Jeżeli to miałoby być albo nie być dla edukacji zdrowotnej jako obowiązkowej, to jestem skłonna do kompromisu, by ta godzina dotycząca zdrowia seksualnego była nieobowiązkowa – mówiła Barbara Nowacka w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.
Dlatego patrząc z tej perspektywy, trzeba się cieszyć, że młodzi ludzie nauczą się w szkole czegoś, co pozwoli im żyć długo i cieszyć się dobrym zdrowiem. Lepszy rydz niż nic. Pytanie tylko, dlaczego edukacji zdrowotnej w takiej wersji nie można było wprowadzić w ubiegłym roku?
