Czytaj więcej Polityka Sondaż: Czy Polacy chcą igrzysk? Ci popierający PiS - tak Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości w zdecydowanej większości popierają pomysł organizacji w Polsce letnich igrzysk olimpijskich. Sympatycy opozycji są przeciw - wynika z sondażu, przeprowadzonego przez IBRiS dla Radia ZET.

Czyje i jakie emocje ma obsłużyć zapowiedź o poważnym potraktowaniu zabiegów o organizację igrzysk w Polsce? Czy to są aby na pewno dokładnie te same emocje, które podzielają zwolennicy wielkich projektów infrastrukturalnych? Możliwe, że duma, marzenia, aspiracje są tu zbiorem wspólnym, ale czy to wystarczy, by zdobyć powszechne poparcie dla idei? A może teraz pytanie o atom, CPK, usługi publiczne wybrzmi jeszcze głośniej? Rację mają ci, którzy będą zwracać uwagę na to, że do ich wsi nie dojeżdża żaden PKS, więc po co wydawać pieniądze na igrzyska olimpijskie, jak i ci, którzy pokażą na liczbach, że to inwestycja, która Polsce się opłaci. Ale jak to wszystko połączyć?

Trudno w tym miejscu nie przypomnieć, że wcześniej o pomyśle organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce mówił prezydent Andrzej Duda. Byłoby szkoda, gdyby temat przepadł w plemiennym konflikcie. Ja się bardzo cieszę, że Donald Tusk podał nam tę piłkę, bo jeśli opinia publiczna mądrze ją przyjmie, to przed nami ważna rozmowa o Polsce – o aspiracjach, o dumie, o kierunkach rozwoju. Może to myślenie pięknoducha, a może gorący jak sierpniowe dni apel: są argumenty za i przeciw, pogadajmy.