Podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu wykonano m. in. „Imagine” Johna Lennona. Wtedy Przemysław Babiarz powiedział:

— Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety -powiedział komentator. Wywołało to falę komentarzy w mediach społecznościowych, zarówno krytykujących Babiarza, jak i go wspierających, pojawiły się bowiem głosy, że widowisko ma charakter „antykatolicki”.

Przemysław Babiarz nie skomentuje już igrzysk w Paryżu, zdecydowało kierownictwo TVP.

„Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie” - czytamy w komunikacie TVP. „Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich” - poinformowano.