Stefan Szczepłek: Orban, czyli nieszczęście Węgrów

Rozumiem, że obaj obrońcy mogą mieć poczucie winy. Kiedyś Jeno Buzanszky, prawy obrońca węgierskiej „Złotej Jedenastki” opowiadał mi, że to przez niego Węgrzy nie zostali mistrzami świata. - Gdybym przy strzale Helmuta Rahna podniósł nogę o pięć centymetrów wyżej, piłka odbiłaby się od piszczela. Podniosłem za nisko i wpadła do bramki.

Czytaj więcej Euro 2024 Euro 2024. Szwajcarię stać na wielki turniej. Węgry na łopatkach, smutny Viktor Orbán Reprezentacja Szwajcarii świetnie rozpoczęła Euro 2024: wygrana 3:1 z najlepszymi od lat Węgrami wydaje się potwierdzeniem jej medalowych aspiracji. Gole w pierwszej połowie zdobyli zawodnicy dopiero wyrabiający sobie nazwisko na arenie międzynarodowej: Kwadwo Duah i Michel Aebischer. Wynik ustalił Breel Embolo.

Buzanszky mówił to pół wieku po mistrzostwach świata w Szwajcarii wyraźnie przejęty, jakby to było wczoraj. To co ma powiedzieć - jeśli w ogóle ma cokolwiek do powiedzenia) - stoper Węgrów Willi Orban, który w ostatniej minucie meczu ze Szwajcarią, kiedy jeszcze była szansa na wyrównanie, podał piłkę na nogę Breela Embolo, doprowadzając do utraty gola i porażki na powitanie mistrzostw Europy? Taki Orban to jest dopiero nieszczęście.