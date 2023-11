Legenda o ukradzionych przez Tuska wyborach

Wnioski? Elektorat PiS jest wciąż mocno zintegrowany i choć w lekkim szoku, trzyma się nieźle. Pomysł z powierzeniem misji premierowi z PiS ma go utrzymać, wzmocnić, na dodatek uzbroić w legendę, że partia Jarosława Kaczyńskiego wybory wygrała. Z takim przekonaniem ma przetrwać do przyszłorocznych wyborów. Jeśli dodamy do tego jeszcze kliszę, że Tusk wybory ukradł (wzorem Trumpa, który dokładnie tak opisuje swoją porażkę w amerykańskich wyborach prezydenckich), można się spodziewać mocnego kontestowania rządu demokratów przez elektorat prawicy i nastrojów rewanżystowskich.

To projekt permanentnej kampanii wyborczej aż do spodziewanego odzyskania władzy. Tyle że, iżby się ten plan miał powieść, prawica potrzebuje ogólnopolskich mediów, wsparcia prezydenta i niezachwianej pozycji prezesa

Taki jest plan Jarosława Kaczyńskiego. To projekt permanentnej kampanii wyborczej aż do spodziewanego odzyskania władzy. Tyle że, iżby się ten plan miał powieść, prawica potrzebuje ogólnopolskich mediów, wsparcia prezydenta i niezachwianej pozycji prezesa. Z tym ostatnim najłatwiej. W co gra pan prezydent, dowiemy się dziś wieczorem. A co do kontroli mediów publicznych, to sprawa jest dla prawicy raczej przegrana. Opozycja też rozumie tę układankę. Więc TVP i Polskie Radio musi wyrwać z rąk ludzi partii prezesa. I – trudno mieć wątpliwości – wyrwie.