W Pacific Palisades w niektórych hydrantach zaczęło brakować wody. - Walczymy z pożarami przy użyciu miejskiego systemu wodociągów i jest to duże wyzwanie – przyznała Janisse Quinones, przedstawicielka władz Los Angeles.

Zniszczona przez pożar dzielnica Pacific Palisades to jedna z najbardziej ekskluzywnych dzielnic w Los Angeles. Średnia cena nieruchomości wynosiła tu pod koniec 2023 roku 3,7 mln dolarów. W dzielnicy tej mieszka wiele gwiazd kina, telewizji i muzyki. Ze swoich domów musieli uciekać m.in. Jamie Lee Curtis, Mandy Moore i Mark Hamill.



Gubernator Kalifornii wprowadził we wtorek stan wyjątkowy, a Joe Biden ogłosił stan klęski żywiołowej w Kalifornii. - Będziemy robić wszystko tak długo jak trzeba, by opanować te pożary... (...) To będzie diabelsko długa droga. To zajmie wiele czasu – mówił Biden.