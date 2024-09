Władze apelują, aby nie zbliżać się do potoków i koryt rzek. Mieszkańcy proszeni są aby, w miarę możliwości, pozostawać w domach. Prognozy wskazują, że kolejne opady deszczu spodziewane są w Ustroniu w poniedziałek.



Poziom Wisły w rejonie Ustronia wzrósł o 1,5 metra w ciągu nocy

Jak podaje „Dziennik Zachodni” w Ustroniu zalane zostały ulice i domy w wielu dzielnicach miasta. Mimo ustąpienia wody sytuacja nadal uważana jest za poważną.



Burmistrz Ustronia, Paweł Sztefek, podawał, że pod wodą znalazły się domy i ulice praktycznie w każdej z dzielnic miasta. "Do walki z żywiołem stanęli strażacy z OSP wspomagani przez jednostki z okolicznych gmin i miast. Rzeka Wisła nocą osiągnęła prawie 3 metry. To znaczy, że w ciągu kilku godzin, błyskawicznie podniosła się o ponad 1,5 metra. Trwa walka z żywiołem. I jeszcze apel! Pamiętajmy, aby nie zbliżać się do potoków, rozlewisk, czy rzeki Wisły" - napisał burmistrz na swoim profilu na Facebooku.