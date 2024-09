dolnośląskiego, poza powiatami: głogowskim, polkowickim, bolesławieckim, zgorzeleckim;

opolskiego.

Ostrzeżenia będą tam obowiązywać do godziny 7 w poniedziałek. Szacowana suma opadów dla okresu od godz. 3 w czwartek do 7 w piątek wyniesie od 40 do 70 l/mkw., od godz. 7 w piątek do godz. 7 w sobotę wyniesie od 80 do 120 l/mkw., od godz. 7 w sobotę do godz. 7 w niedzielę wyniesie od 70 do 110 l/mkw., lokalnie do 150 l/mkw., a od godz. 7 w niedzielę do godz. 7 w poniedziałek ma osiągnąć od 20 do 40 l/mkw"-ostrzega IMGW

Ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla województw:

wielkopolskiego, dla powiatów:: kolskiego, konińskiego, Konin, słupeckiego, gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, średzkiego, śremskiego, leszczyńskiego, Leszno, rawickiego, gostyńskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, ostrzeszowskiego, kaliskiego, Kalisz, tureckiego;

łódzkiego, dla powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, poddębickiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego.

Ostrzeżenia w tych regionach będą ważne do godz. 6 w sobotę. Szacowana suma opadów dla okresu od godz. 6 w czwartek do 7 w piątek wyniesie do 40 l/mkw., a od godz. 7 w a piątek do godz. 7 w sobotę osiągnie do 40 l/mkw.